بلعيد: دستور تونس الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك

قال الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية لإعداد الدستور الجديد بتونس، إن الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك، ويعطي للمواطن التونسي الحق في تقديم مبادرات تشريعية.

بلعيد: النظام السياسي الجديد في تونس لن يكون رئاسيا أو برلمانيا

وأضاف بلعيد، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، أن الدستور التونسي الجديد ينص على حق رئيس الدولة في استفتاء الشعب بمسائل مهمة، كما أنه يُبقي على هيئتي الانتخابات والاتصال.

وأشار رئيس الهيئة الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، إلى أن النظام السياسي الجديد في تونس لن يكون رئاسيا أو برلمانيا، مشيرا إلى أنه سيكون ديمقراطيا للخروج من الأزمة، حسب قوله.

بلعيد: الدستور الجديد يُعطي الحق للرئيس في تعيين رئيس الوزراء بشروط

ولفت إلى أن الدستور الجديد يعطي الحق للرئيس التونسي في تعيين رئيس الوزراء بشروط، وفي المقابل يعطي الحق للبرلمان التونسي لتوجيه اللوم لرئيس الوزراء المعين من جانب رئيس الجمهورية.

وأكد «بلعيد» أن الدستور الجديد لن يتضمن دين الدولة، في تأكيد على ما سبق وتردد عن أن الدستور الجديد لن ينص على أن دين الدولة هو الإسلام.