أخبار تونس.. حريق يلتهم محصول القمح انتشال جثتي فتاتين 230

شهدت تونس خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، كان أبرزها، اندلاع حريق في مزارع للحبوب بمنطقة «باجة»، فيما انتشلت السلطات جثتي فتاتين غرقتا بإحدى البحيرات الجبلية بمنطقة الدرابلية.

واندلع حريق، مساء أمس الأحد، بمزارع للحبوب، يملكها مجموعة من المزارعين بمنطقة الشرشارة من معتمدية باجة الشمالية الواقعة في إقليم الشمال الغربي التونسي، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

الحريق يلتهم 6 هكتارات من القمح

وتمكن عناصر الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحريق عن التهام النيران نحو 6 هكتارات «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، من القمح والفول وعباد الشمس.

بدورها، انتشلت وحدات الحماية المدنية في «مكثر»، بولاية سليانة الواقعة في إقليم الشمال الغربي التونسي، مساء أمس الأحد، جثتي فتاتين تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عاما، غرقتا بإحدى البحيرات الجبلية بمنطقة الدرابلية في «الروحية».

ارتفاع العائدات السياحية في تونس بنسبة 51%:1.1 مليار دينار

اقتصاديا، ارتفعت قيمة العائدات السياحية في تونس، 51% حتى 10 يونيو الجاري مسجلة 1.1 مليار دينار، وأظهرت مؤشرات «البنك المركزي التونسي»، تحسنا في العملة الصعبة، التي ارتفعت قيمتها إلى مستوى 24.2 مليار دينار مقابل 21.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي 2021.

وسجلت عائدات العمل ارتفاعا بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021 لتصل قيمتها إلى 3.1 مليار دينار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.