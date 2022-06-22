محلل سعودي: نهضة اقتصادية غير مسبوقة بمصر في عهد الرئيس السيسي

قال مبارك آل عاتي، المحلل السياسي السعودي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محد بن سلمان إلى مصر مؤخرًا، حظت باهتمام خاص من المحللين والسياسيين في الدولتين، كما ولاقت صدى واسعًا في المملكة بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

تغييرات في البنية التحتية

وأضاف «آل عاتي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر حاليًا تمر بمرحلة من النهوض الاقتصادي الغير مسبوق بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وخلال الزيارة الأخيرة إلى مصر أطلع المهتمون على الشأن المصري على العديد من الورش الاقتصادية التي تجري في البنية التحتية المصرية.

آل عاتي: العلاقات بين البلدين تتمتع بالأخوة والصداقة

وأوضح أن العلاقات ما بين مصر والسعودية هي علاقات أخوة وصداقة حقيقية ومستمرة طيلة عقود، كما وأن العلاقات ما بين البدين تهدف دائمًا إلى تحقيق الاستقرار والازدهار المنشود إلى كافة الدول العربية، وكذا الازدهار للاقتصاد المصري والسعودي على حد السواء.

واستطرد: «الزيارة أثمرت أيضًا عن توقيع العشرات من الاتفاقيات، ما سيوفر رغد العيش بين شعوب البلدين، كما وتمثل الزيارة نقطة اتفاق وتكامل بين البلدين والشعبين في كل القضايا الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية، كما وأن هناك قوة توافق ملموسة بين قيادات البلدين».

وأكد أن الاتفاق كان واضحًا ما بين القاهرة والرياض حول معالجة العديد والعديد من الملفات السياسية العربية، والتي كان منها ما هو مازال مفتوحا بسبب التدخلات الإقليمية، وباتت مصر قد منغمسة في تحالف المملكة العربية السعودية حيال اليمن.

وتابع: «أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المهمة بين البلدين، والبيان المصري السعودي عكس التوافق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية».