أنغام تعلن نفاد تذاكر حفلها في الكويت: الاستعانة بمقاعد إضافية

أعلنت المطربة أنغام، عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفلها في الكويت، الذي تحييه الجمعة المقبل.

وأعلنت أنغام الاستعانة بمقاعد إضافية لحضور الحفل: «نظرا للإقبال الجماهيري، تمت إضافة مقاعد إضافية لحفل الفنانة أنغام في الكويت».

أنغام تروج لحفلها في الكويت

وفي منتصف يونيو الجاري، روجت أنغام عبر حسابها على «إنستجرام»، لحفلها في الكويت، إذ نشرت البوستر الدعائي للحفل الذي يحمل صورتها، وعلقت عليه: «جمهوري في الكويت لقاؤنا يتجدد في مسرح الأرينا 24 يونيو».

أغنية لوحة باهتة

وطرحت أنغام مؤخرا أغنية لوحة باهتة، التي اقتربت من تحقيق 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

أزمة الصحية لـ أنغام

وتعرضت أنغام مؤخرا ، لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عمليتين جراحيتين في الكف والرسغ، لتتلقى العلاج الطبيعي في منزلها لمده أسبوعين، ثم استئنفت نشاطها الفني بتقديم سلسلة حفلات في عدد من الدول العربية.