عقد قران شقيق الفنانة أنغام في حفل أسري

احتفل الموزع الموسيقى خالد محمد على شقيق الفنانة الكبيرة أنغام بعقد قرانه فى حفل اقتصر على اسرة العروسين.

أنغام تحضر حفل عقد القران مع ولديها

حصلت الوطن على صورة عقد القران التى حضرت فيها الفنانة أنغام ونجليها عبد الرحمن وعمر ووالدتهم.

وظهرت أنغام فى الصورة وهي ما زالت تحمل الحامل الطبي الخاص بيدها

أنغام ظهرت بحامل الكتف

أنغام كانت قد أجرت الشهر الماضي جراحتين دقيقتين في الكتف واليد، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة، تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف، وكانت تسبب لها آلام طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها.

وقررت أنغام، بحسب تصريحات راندا لـ«الوطن»، إجراء جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي دكتور هاني الطير، كما أجرت جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وهي الآن بصحة جيدة بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بفترة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع، تضطر فيها إلى وضع ساعدها اليمنى على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.