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محمود مسلم

بريد الوطن.. طبع البعد

كتب:

الوطن
09:32 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
طبع البعد

طبع البعد

حسبى من الحب أنى فيك أعرفه

فإن ضحكت فكل الأرض أوطانى

وإن تحدثت عن أيام خلوتنا

عن الحنين وعن شعرى وألحانى

أحس نفسى فريداً فى عواطفه

يا «شيخ سعد» جفانى كل خلانى

وجئت وحدى غريباً خلف بابكم

حتى ألوذ بحب فيك أبكانى

هنا شيوخى هنا أهلى هنا مدنى

هنا بلادى وطبع البعد أسوانى

جلست يوماً على الأعتاب ألمسها

أعاتب القلب من يا قلب ينسانى

رأيت كفك تحنو فى تصوفها

تكفكف الدمع كى تنسينى أحزانى

شددت كفك كى أدنو أقبّلها

وصرت أنسى الذى بالبعد أشقانى

وقلت يا نفس كفّى عن مواجعنا

جاء الإمام الذى بالصبر أحيانى

                                                          منصور حسين 

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