بريد الوطن.. طبع البعد

حسبى من الحب أنى فيك أعرفه

فإن ضحكت فكل الأرض أوطانى

وإن تحدثت عن أيام خلوتنا

عن الحنين وعن شعرى وألحانى

أحس نفسى فريداً فى عواطفه

يا «شيخ سعد» جفانى كل خلانى

وجئت وحدى غريباً خلف بابكم

حتى ألوذ بحب فيك أبكانى

هنا شيوخى هنا أهلى هنا مدنى

هنا بلادى وطبع البعد أسوانى

جلست يوماً على الأعتاب ألمسها

أعاتب القلب من يا قلب ينسانى

رأيت كفك تحنو فى تصوفها

تكفكف الدمع كى تنسينى أحزانى

شددت كفك كى أدنو أقبّلها

وصرت أنسى الذى بالبعد أشقانى

وقلت يا نفس كفّى عن مواجعنا

جاء الإمام الذى بالصبر أحيانى

منصور حسين

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com