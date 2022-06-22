بريد الوطن.. أصل تسمية مدينة الخانكة

مدينة الخانكة تتبع محافظة القليوبية، وتعد من أقدم المدن المصرية، وينسب اسم الخانكة إلى الخانقاه، التى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون فى مكان الخانكة الحالى، وذلك سنة 725 هجرية، ومع مرور الوقت تحرف اسمها للخانكة، لسهولة النطق، وتشتهر مدينة الخانكة بوجود مستشفى الأمراض النفسية، وجامع السلطان الأشرف الذى تم تشييده عام 841 هجرية 1437م فى عهد السلطان الأشرف سيف الدين برسباى، وسُمى باسمه ويعرف الآن بين أهل مدينة الخانكة بمسجد الأشرف ويرتبط بتاريخ مدينة الخانكة حيث بناها السلطان المملوكى الملك الناصر محمد قلاوون، حيث أصيب بوعكة أثناء رحلة صيد شمال القاهرة بالقرب من منطقة سرياقوس ونذر لله أن يجعل هذا المكان مباركاً إن عافاه الله فيجعل منه مكاناً للعبادة ببناء المساجد والتكايا ومتطلبات الجذب الدينى، وبالفعل تم له الشفاء فخرج على رأس موكب يضم علماء ومهندسين لتأسيس هذه المدينة عام 725هـ وبنى فى هذا المكان خانقاه ومسجداً وتكية وحماماً (مغتسل) وبمرور الأيام أصبح هذا المكان مكاناً لإيواء الصوفية والعباد وأيضاً الفقراء وعابرى السبيل.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر

الهادى - الخانكة

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