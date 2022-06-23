استياء مرضى الغسيل الكلوي بـ«الكرنك الدولي» لنقلهم لمستشفيات أخرى

أعرب عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك الدولي، عن استيائهم من قرار نقلهم وتوزيعهم على مستشفيات أخرى، ولذلك لإجراء المستشفى عملية تطوير عبارة عن هدم المبنى بالكامل، وعبر المرضى عن استيائهم من القرار الذي لم يراع توزيعهم على مستشفيات قريبة داخل المدينة، فقد تم نقل عدد كبير منهم وتوزيعهم على مستشفيات «حورس» بمدينة أرمنت 30 كيلو جنوباً، ومستشفى «إيزيس» 3 كيلو جنوب شرق المحافظة، ومستشفى «القرنة» 20 كيلو غرب المحافظة.

توفير مكان بديل داخل المستشفى

وطالب «فراج»، أحد المرضى، مقيم بقرية «البغدادي»، شرق المحافظة، إدارة مستشفى الكرنك بتأجيل قرار النقل، لحين بناء مكان بديل داخل المستشفى، خاصةً أن المستشفى به مساحات كبيرة خالية، أو نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي القريب منهم، خاصةً أن من تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى يعانون من عدم الاهتمام الكافي بهم مثل الاهتمام الذي يلقونه في مستشفى الكرنك الدولي، إضافة إلى بعد المسافة، ومعظمهم من قرى بعيدة، موضحاً أن مرضى الغسيل الكلوي يحتاجون إلى استقرار نفسي ويرتبطون بالمكان بشدة.

التأجيل أو النقل إلى مستشفى الأقصر الدولي

وأضاف «سيد»، أحد المرضى، مقيم بقرية «العشي»، حوالي 20 كيلومترا شمال المحافظة، أن المرضى احتجوا على القرار، كما أرسلوا عدة شكاوى إلى الجهات المعنية، ولكن دون جدوى، إضافة إلى ذهاب البعض لمقابلة المحافظ لكن دون فائدة، وناشدوا المسؤولين تأجيل قرار نقل المرضى لحين بناء مكان داخل المستشفى القريب من أماكن إقامتهم، خاصةً أن بناء مكان بديل لن يأخذ وقتاً، أو نقلنا إلى مستشفى الأقصر الدولي.

أعمال التطوير لن تزيد على 6 أشهر وسيتم إعادتهم

ومن جانبه، قال الدكتور محمود مسعد، نائب مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن الهيئة تهتم بهؤلاء المرضى بشكل كبير، وقرار النقل ضروري ضمن خطة التطوير، خاصةً أن اللجنة الفنية الخاصة بالجودة لن تعتمد المستشفى للهيئة ما دام هذا المبنى غير مطور، مؤكداً أن أعمال الهدم والتطوير ستبدأ مطلع الشهر المقبل، ولن تستغرق أكثر من 6 أشهر، وسيتم تجهيز مكان على أعلى مستوى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، وسيتم إعادتهم مرة أخرى إلى المستشفى، بعد انتهاء أعمال التطوير.

سيارات مجانية لنقل المرضى للمستشفيات البعيدة

وأوضح «مسعد» أنه تم نقل عدد كبير من المرضى، ويتبقى حوالي 15 مريضاً، مؤكداً أن من تم نقلهم عبروا عن ارتياحهم، ولم تكن هناك أي شكاوى، كما تم مراعاة أماكن إقامتهم، ومن سينقل إلى أماكن بعيدة سيتم تخصيص سيارة لهم بجوار مستشفى الكرنك الدولي، بشكل مجاني لنقلهم إلى المستشفيات التي سيخضعون للعلاج بها طوال فترة التطوير.