جلسة يوجا جماعية في معبد الكرنك بالأقصر.. «هتروق مزاجك وتخلي يومك حلو»

قدم تليفزيون «الوطن» بثا مباشرا من داخل ساحة معابد الكرنك، رصد خلاله فعاليات السفارة الهندية باليوم العالمي لليوجا، ضمن سلسلة فعاليات السفارة حول مصر.

مؤتمر صحفي للسفير الهندي

والتقى السفير الهندي بالقاهرة، أجيت جولته، بالصحفيين والإعلاميين على هامش اليوم العالمي لليوجا بمعبد الكرنك، وذلك خلال زيارته لمعبد الكرنك لتنظيم فعاليات اليوم العالمي لليوجا في الأقصر.

اليوجا هدية الهند للعالم

وقال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، خلال اللقاء الصحفي المقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا 2022، «كما تعلمون جميعا، فإن اليوجا تعتبر بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع.. وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهي تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحي بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد».

اعتبار 21 يونيو يوما عالميا لليوجا

وأضاف السفير الهندي، إن الأمم المتحدة أصدرت في عام 2014 قرارا، بناءً على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باعتبار يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمي لليوجا.

ويعد هذا القرار في حد ذاته اعترافا بأهمية وفوائد اليوجا، وقد حظى ذلك القرار برعاية 177 دولة عضو في الأمم المتحدة، وكان هذا رقما قياسيا من حيث عدد الدول الراعية للقرار، والتي كان من بينها جمهورية مصر العربية.

اليوجا.. أسلوب حياة صحي

وكان الهدف من هذا القرار هو رفع وزيادة الوعي بشأن الفوائد القيّمة لممارسة اليوجا والترويج عالمياً لتبني أسلوب حياة صحي وسلمي يقوم على ممارسة اليوجا.

الجدير بالذكر إنه استأنفت سفارة الهند بالقاهرة منذ العام الماضي، الاحتفال باليوم العالمي لليوجا من خلال فعاليات تعتمد على الحضور الفعلي للمشاركين بعيداً عن المشاركة الافتراضية التي استمرت خلال انتشار جائحة كورونا، ولا سيما بعد انخفاض عدد الحالات المصابة وحملات التطعيم الضخمة في كافة دول العالم.

وقال السفير الهندي بالقاهرة: «في الحقيقة، لم تكن الحاجة إلى اليوجا ذات صلة بحياة الناس كما هو الحال اليوم، حيث أدى انتشار الوباء إلى انتشار مشاعر القلق والعزلة بين الناس علاوة على شعورهم بالضغط جراء تلك الإجراءات، وبالتالي أصبح من المهم تعزيز النواحي الذهنية والروحانية والبدنية من خلال ممارسة مختلف أوضاع اليوجا، بالإضافة إلى ذلك، تساعد اليوجا في تحسين كفاءة عمل الرئتين من خلال تمرينات التنفس».

وخلال الفترة التي تسبق اليوم العالمي الثامن لليوجا لعام 2022، تنظم سفارة الهند بالقاهرة مجموعة من الفعاليات الاستهلالية في محافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية في 12 يونيو 2022، وفي شرم الشيخ بمتحف شرم الشيخ في 14 يونيو 2022، وفي الأقصر بمعبد الكرنك في 19 يونيو 2022، كما نظمت السفارة عددا من ورش العمل الخاصة باليوجا في نادي هليوبوليس ونادي الشمس، علاوة على ورشة أخرى بنادي المقاولون العرب.