في ذكراه الـ27.. تعرف على قائمة أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب

قبل 27 عامًا، رحل عن دنيانا المخرج الكبير عاطف الطيب بعد رحلة قصيرة في عالم الفن، قدم خلالها عددا من أهم وأشهر الأفلام المصرية والعربية، لينهي الموت مشواره الفني بعد إمتاعه الجماهير العربية بفنه الراقي.

قائمة أفلام عاطف الطيب

- عام 1982 قدم عاطف الطيب فيلمي «الغيرة القاتلة وسواق الأتوبيس»، مع نور الشريف ويعد الفيلم الأخير واحد من أهم 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية.

- عام 1984 أخرج فيلم «التخشيبة»، بطولة الفنان أحمد زكي وتأليف وحيد حامد.

- عام 1985 قدم فيلمين وهما «ملف في الآداب»، مع الفنانة مديحة كامل و«الزمار»، مع الفنان نور الشريف مع المصور سعيد الشيمي.

- عام 1986 قدم فيلمين الأول «الحب فوق هضبة الهرم»، مع الفنان أحمد زكي والثاني «البريء»، مع أحمد زكي أيضا وتسبب الفيلم في ضجة بسبب نهايته التي تم تغييرها.

أزمة الطيب ونور الشريف مع «ناجي العلي»

- عام 1987 قدم 3 أفلام، بينها فيلم مع نور الشريف «ضربة معلم»، وفيلم «البدرون»، مع سهير رمزي وفيلم «أبناء وقتلة»، بطولة محمود عبدالعزيز.

- عام 1988 قدم فيلم وحيد وهو «الدنيا على جناح يمامة»، مع محمود عبد العزيز وميرفت أمين.

- عام 1989 أخرج فيلمين وهما «قلب الليل»، مع نور الشريف و«كتيبة الإعدام»، في أول تعاون مع أسامة أنور عكاشة.

- عام 1991 أخرج فيلم «الهروب»، مع الفنان أحمد زكي.

- عام 1992 أخرج 3 أفلام وهي «ضد الحكومة»، مع أحمد زكي و«دماء على الأسفلت»، مع نور الشريف وأيضا فيلم «ناجي العلي»، الذي تعرض بسببه لأزمة كبرى.

- عام 1993 أخرج فيلم «إنذار بالطاعة»، مع ليلى علوي.

- عام 1994 أخرج فيلم «كشف المستور»، مع نبيلة عبيد.

- عام 1995 قدم فيلم «ليلة ساخنة»، مع نور الشريف.

- عام 1996 أخرج فيلم «جبر الخواطر»، مع شريهان.