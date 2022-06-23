شرطة نيوزيلندا: إصابة 4 في حادث طعن عشوائي.. واعتقال المشتبه به

قالت الشرطة النيوزيلندية، إن رجلاً أصاب أربعة أشخاص بجروح في هجوم طعن قبل أن يوقفه المارة ويسقطوه أرضًا في أحد أحياء أوكلاند، وقالت قائدة الشرطة نائلة حسن إن الهجوم الذي وقع في أوكلاند اليوم كان عشوائيا وأن المشتبه به محتجز.

الضحايا من أجناس وأعراق وأعمار مختلفة

وتابعت قائدة الشرطة النيوزيلندية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حادث الطعن كان جريمة كراهية، لأن الضحايا كانوا من أجناس وأعراق وأعمار مختلفة.

وأضافت: «كان هذا حادثًا سريعا للغاية، وكذلك استجاب أفراد شرطتنا بسرعة، واعتقلوا الجاني ومنعوا المزيد من الأذى لمجتمعنا».

وأضافت أن الضحايا جميعهم أصيبوا بجروح متوسطة، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».

المارة ضبطوا الجاني

وأوضحت، أن المارة في الحي بدأوا في متابعة الرجل ومحاصرته بعد أن بدأ هجومه، وأوقعه أحدهم باستخدام عكاز للمشي، وقالت «لقد تصرفوا بشجاعة بالغة، وكان الرجل يحمل سكينا كبيرة وتعرض لإصابات متوسطة عندما تم القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة لذلك». وأضافت أن الهجوم الذي بدأ في ضاحية خليج موريس استمر أقل من 10 دقائق.

وتعرضت نيوزيلندا لهجومي طعن عنيفين في أحد محلات السوبر ماركت العام الماضي، واُعتبر أحدهما هجوماً إرهابياً بينما لم يجد القاضي أي دافع للهجوم الآخر، وفي سبتمبر الماضي، حيث طعن متطرف يعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي خمسة أشخاص في سوبر ماركت في أوكلاند قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتقتله، بينما أصيب ثلاثة ممن طعنهم بجروح خطيرة كما أصيب شخصان آخران في الاشتباك ، لكن جميعهم نجوا.

وفي مايو من العام الماضي، تمكن المتسوقون والموظفون في سوبر ماركت «دنيدن» من منع رجل من إيذاء الآخرين بعد أن طعن أربعة أشخاص في هجوم عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح خطيرة، وأدين مهاجم دنيدن، لوك لامبرت البالغ من العمر 43 عامًا ، بأربع تهم تتعلق بمحاولة القتل وحكم عليه بالسجن 13 عامًا.