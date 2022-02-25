نيوزيلندا تعلن حظر السفر والتجارة مع روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا

أعلنت ‏رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حظر السفر والتجارة مع روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، أمس الخميس.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن هناك فريقا للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني، وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتابع الوضع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

البيت الأبيض: مستعدون لاستقبال لاجئين أوكرانيين

وأضاف «البيت الأبيض»، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم اللازم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى التواصل مع الكونجرس الأمريكي، لتقييم ما تحتاجه كييف، لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأوضح «البيت الأبيض»، أن «بايدن» لا يفكر بإرسال قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لاستقبال لاجئين أوكرانيين.