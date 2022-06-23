«الري»: مشروع تحسين المياه بمصرف كوتشينر يستهدف 2.4 مليون نسمة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، والبالغ زمامه 588 ألف فدان، يستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين بنطاق محيط المصرف، بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وأضاف الوزير، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كباري)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفي «كيتشنر» و«عمر بك»، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

مصلحة الميكانيكا والكهرباء مسؤولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة

وذكر الوزير، خلال استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها الوزارة خلال اجتماع بالعاصمة الادارية اليوم، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء مسؤولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان، و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، حيث تم الاستلام الابتدائي لـ8 محطات لخدمه زمام 448 ألف فدان، والعمل على إنشاء 9 محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبني سويف والمنيا والبحيرة، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة.

تنفيذ أعمال مساحية لـ3224 موقعا بمختلف المحافظات

كما تم استعراض المجهودات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تنفذ أعمال مساحية لـ3224 موقعا بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومحطة الرياح بالزعفرانة.

وتابع الوزير الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سنيمترات.