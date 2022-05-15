«الري»: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي والتحول للري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية.

وقال وزير الري، في بيان، اليوم الأحد، إن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومترا، وطرح وترسية 247 كيلومترا منها، ونهو تنفيذ 32 كيلومترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرًا في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 327 كيلومترا

وأشار «عبد العاطي»، إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 327 كيلومترا حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال 697 كيلومترا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلومترا أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للري الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم نهو 724 فدانا، وأن عدد 22016 منتفعا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1111 قطعة أرض بمساحة إجمالية 18022.

ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدًا على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولًا بأول.

إزالة 3692 مخالفة

كما استعرض الوزير، موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، إذ تم حتى تاريخه إزالة 3692 مخالفة على مساحة 165 ألف متر مربع، موضحًا أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.