حسن نصر الله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
كتب:
محمد الليثي
10:56 ص | الخميس 23 يونيو 2022
حسن نصر الله وهنية
استقبل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.
تطورات سياسية
واستعراض الجانبان مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.
التعاون بشأن القدس والقضية الفلسطينية
وأكد الجانبان على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له، والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية.