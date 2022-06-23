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محمود مسلم

حسن نصر الله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

كتب:

محمد الليثي
10:56 ص | الخميس 23 يونيو 2022
حسن نصر الله وهنية

حسن نصر الله وهنية

استقبل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.

تطورات سياسية

واستعراض الجانبان مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات ‏والفرص القائمة، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

التعاون بشأن القدس والقضية الفلسطينية

وأكد الجانبان على تعاون كل أجزاء هذا المحور ‏بما يخدم الهدف المركزي له، والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية ‏الفلسطينية.‏

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011