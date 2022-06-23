حسن نصر الله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

استقبل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.

تطورات سياسية

واستعراض الجانبان مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات ‏والفرص القائمة، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

التعاون بشأن القدس والقضية الفلسطينية

وأكد الجانبان على تعاون كل أجزاء هذا المحور ‏بما يخدم الهدف المركزي له، والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية ‏الفلسطينية.‏