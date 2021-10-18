حسن نصر الله يحرض على حزب القوات اللبناني بعد أحداث بيروت

اتهم حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، اليوم، حزب القوات اللبنانية وزعيمه سمير جعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين، وحملهما مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدها لبنان الخميس الماضي.

وقال نصرالله: «البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية، لأن الحرب الأهلية هي التي تؤدي إلى تغييرات ديموجرافية تحشر المسيحيين، مثل الأحلام السابقة، في منطقة معينة لإقامة كانتون مسيحي وإقامة دولة مسيحية وغيتو مسيحي، يهيمن عليها حزب القوات اللبنانية ولا مكان فيها لأحد آخر».

حسن نصر الله: لم نرد أي توتر مع أحد

وأضاف: «هذا الحزب هو حزب القوات اللبنانية ورئيسه، وهو ما لم نسمه من قبل ولم نرد أي توتر مع أحد، لم نرد على هذا الحزب رغم كل السباب والشتائم التي كان يوجهها لنا».

وشدد الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن ما حصل هو مفصلي في مرحلة جديدة بالنسبة إلينا حول التعاطي مع الشأن الداخلي.

وأوضح أن ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أن هناك ميليشيا مقاتلة، معتبرا أن هذا الحزب لا يهمه حصول صدام عسكري وحرب أهلية لأن ذلك يخدمه خارجيا.

حزب القوات يهدد الوجود المسيحي في لبنان

وزعم نصر الله، أن أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي هو حزب القوات، لافتا إلى أن مشروع حزب القوات اللبنانية بإقامة كانتونات لا يزال قائما.

واعتبر أن حزب القوات يمثل تهديدا لأنه تحالف مع داعش والنصرة اللذين سمّاهما المعارضة، مؤكدا أنه من هجر المسيحيين في العراق هو الجماعات الإرهابية.

وقال نصر الله، إنه إذا انتصر داعش والنصرة ما كان بقي أي مسيحي في سوريا قبل أن ينتقلا إلى لبنان.

وطمأن نصر الله المسيحيين: «لا نمثل أي تهديد أو خطر عليكم بل الخطر عليكم هو حزب القوات ورئيسه».