وزير المالية في لقائه مع نظيره القطري: مصر أصبحت أرضا جاذبة ومحفزة للاستثمارات

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد في الدوحة تحت شعار: «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي».

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتي المالية بالدولتين؛ على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، مما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا التي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

فرص استثمارية واعدة بالمشروعات القومية والتنموية.. ترتكز على بنية تحتية قوية

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر أصبحت أرضًا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، في مختلف المجالات، موضحًا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة.

وكان الوزيران قد وقعا مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وزير المالية القطري: علاقتنا مع مصر.. أخوية وتاريخية

وقال علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية، موضحًا أن قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية.