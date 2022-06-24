حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بأن لديه شخصية حيادية في التعامل مع الآخرين، الأمر الذي يجعله شخصية عاقلة، يلجأ لها المحيطين به لاتخاذ القرارات الصائبة دون تطرف أو تمسك بقرار ورأي خاطئين، كما أنه مثالي بشكل كبير، ويفكر ويبحث بشكل مفصل ودقيق حتى يصل للمثالية قبل فعل أي شيء.

ويحاول مولود برج الميزان دائما القيام بالفعل الصائب والمناسب للجميع، كما أنه يتفهم الآخرين بشكل كبير، ما يجعله لين في التعامل، وولا يستطيع أن ينسى الأخطاء بسهولة، ولكنه يواجه صعوبة في ذلك، ويسعى دائما لبناء علاقات طويلة الأمد، كما يحب الاعتراف بأخطائه، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به.

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات وقد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة وتحسن إدارة أمورك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ، ما يساعدك على أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء ولا تتعجل الأمور.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه لديه شخصية كسولة بشكل كبير، ويفضل تنفيذ المهام السهلة، كما أنه متردد، ويواجه مشكلة كبير في اتخاذ القرارات المصيرية في حياته.