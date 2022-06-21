حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان من الشخصيات الساحرة لأصدقائه ولمن حوله، فهو حكيم وذكي بالفطرة، كما أنه يميل دائمًا لتحقيق العدالة بين الجميع، فهو يحنو على الضعيف، ويساعد المحتاج سواء كان يعرفه أو لا.

وللمهتمين في الاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، من مواليد برج الميزان؛ يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، حظ أصحاب برج الميزان اليوم على المستويين العملي والمهني، يكون القمر في مواجهة برجك، وعليك الانتباه لحقوقك وألا تتسرع في توقيع عقد أو اتفاق، وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، إذا كنت متزوجًا، حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة، وكن مرنا.

مشاهير برج الميزان

ولد في فترة برج الميزان الكثير من المشاهير وممن استطاعوا الظهور في المجالات المختلفة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمى، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.