السياحة: موافقة الثقافة شرط تنظيم المهرجانات والحفلات بالفنادق والمطاعم

طالب عادل المصري ،رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، المطاعم والمنشآت السياحية بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الخاصة بالحفاظ على سمعة السياحة المصرية وذلك من خلال تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018 فيما يخص إقامة المهرجانات أو الإحتفالات المختلفة داخل المنشآت الفندقية والسياحية وذلك بعدم إقامة أية مهرجانات أو إحتفالات الإ بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة «اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والإحتفالات»، وذلك عقب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

الحصول على موافقة وزارة الثقافة

ومن جهته قال على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، إن على المنشآت والمطاعم السياحية عند إقامة أي مهرجان أو إحتفال ضرورة الحصول على ترخيص من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والإحتفالات التابعة لوزارة الثقافة وذلك للحفاظ على الذوق العام والتأكد من المحتوى الذي سيتم تقديمه خلال تلك الفعاليات.

القرار لا ينطبق على حفلات الزفاف والفقرات الفنية

وأضاف لـ«الوطن»، أن هذا القرار لا ينطبق على الفقرات الفنية التي تقدمها المطاعم والمنشآت السياحية لضيوفها حيث تتحصل على تصريح اقامة تلك الفقرة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ومن وزاة السياحة والآثار، كما لا ينطبق هذا القرار على حفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد التي يتم تنظيمها داخل المنشآت السياحية والفندقية، مشددا على أن قرار الحصول على تصريح وزارة السياحة يقتصر فقط على المهرجانات والإحتفالات فقط.

وأشار إلى أنه لابد من تنفيذ تلك القرارات التي تهدف للحفاظ على سمعة السياحة المصرية لاسيما في ظل الزيادة الكبيرة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية والتي سترفع نسب إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية إلى نحو 100% بداية من الشهر المقبل وحتى نهاية فصل الصيف .