«المنشآت السياحية» ترفع توصيات لزيادة أعداد السياح.. تعرف عليها

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرفة تقدمت إلى وزارة السياحة والآثار بعدد من التوصيات لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خصوصا من الدول العربية، إضافة إلى المساعدة على الحفاظ على قطاع المنشآت والمطاعم السياحية بعد قيام عدد من المطاعم بمخالفة ضوابط التشغيل.

تقديم الفقرة الفنية بالمطاعم بعد الساعة 5 مساء

وأضاف لـ«الوطن» أن تلك التوصيات شملت ألا تقدم المنشآت والمطاعم السياحية الفقرة الفنية المرخص لها بتقديمها من قبل وزارة السياحة والآثار إلا بعد الساعة الـ5 مساء، وذلك بعد قيام بعض المطاعم بمخالفة ضوابط التشغيل، وتقديم تلك الفقرة بعد الفجر بما يسمى «after party»، وذلك لجذب الرواد الراغبين في السهر.

مد مواعيد عمل المطاعم ومسارح المنوعات خلال الصيف

وأوضح أن الغرفة تقدمت أيضا بطلب للسماح بمد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف حتى الساعة 3 صباحا، مع مد عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو حتى الساعة الـ5 أو 6 صباحا، وذلك حتى نستطيع جذب السياح العرب الذين يرغبون في السهر وتناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية.

وأشار إلى أن مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية وفقا للتوقيت الصيفي الحالي تبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة الواحدة صباحا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وبأيام الإجازات الرسمية للدولة، لافتا إلى أن مواعيد إغلاق الملاهي الليلية «مسارح المنوعات» وصالات الديسكو خلال الصيف تكون في الساعة الـ3 صباحا.

وأوضح عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري تراوحت ما بين 60 إلى 65%، موضحا أن تلك النسبة جيدة جدا بالمقارنة بنسب الإشغال التى حققتها المنشآت السياحية بشهر يونيو خلال العامين الماضيين.