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يوليو المقبل.. الحكم في استئناف العدل جروب ضد سارة التونسي

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بسمة عبد الستار
02:15 م | الخميس 23 يونيو 2022
سارة التونسي

سارة التونسي

حجزت محكمة مستأنف مدني بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، الحكم في استئناف العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 18 يوليو المقبل، وتطالب الشركة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بشروط التعاقد على مسلسل «حرب أهلية».

كانت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، قضت ببطلان عقد «العدل جروب»، مع الفنانة سارة التونسي على مسلسل «حرب أهلية»، ورفضت المحكمة تعويض الشركة بـ10 ملايين جنيه في طلبها الثاني.

تعويض 10 ملايين لعدم حصولها على تصريح بالعمل

وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية»، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

 

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