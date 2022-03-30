نظر استئناف العدل جروب ضد سارة التونسي 21 أبريل

حددت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 21 أبريل المقبل؛ لنظر استئناف العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي.

وتطالب الشركة في دعواها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من سارة؛ لإخلالها بشروط التعاقد على مسلسل حرب أهلية.

المحكمة ترفض الدعوى

وقضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، ببطلان عقد العدل جروب مع الفنانة سارة التونسي على مسلسل حرب أهلية، ورفضت المحكمة تعويض الشركة بـ10 ملايين في طلبها الثاني.