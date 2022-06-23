وزير التعليم: 180 مليار جنيه استثمارات في إنشاء المؤسسات التعليمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن القانون لا بد أن يحترم خاصة أنه يعود لسنوات طويلة، «أي أحد من المعارين في الخارج يعلم أن إعارته ستنتهي يوم 31/7/2022، سواء إعارة داخلية أو خارجية منذ سنوات».

القانون حدد الإعارة بـ10 سنوات والاستثناءات بداية الفشل

وأوضح «عبد الغفار» خلال استضافته ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يوجد مفاجآت في موضوع الإعارة، والقانون حدد الإعارة بـ10 سنوات ويجب الالتزام به لأن الاستثناء في أي منظومة هو بداية الفشل، مشيرا إلى أن فترة كورونا كانت فترة استثناء لوجود سبب قهري يمنع دخول أو خروج المعارين من وإلى مصر.

الأعلى للجامعات تبنى فكرة مدة الإعارات لمدة عام

وأشار «عبد الغفار» إلى أن المجلس الأعلى للجامعات تبنى فكرة مدة الإعارات لمدة عام بسبب أزمة كورونا، مؤكدا أن حجم احتياج مصر لعلمائها لا يقل عن احتياج الدول الأخرى لهم، موجها الشكر للمصريين في الخارج على دورهم القومي ومساهماتهم في دعم الناتج القومي المحلي.

180 مليار جنيه استثمارات في إنشاء المؤسسات التعليمية

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تتبنى استثمارات كبيرة تصل إلى 180 مليار جنيه في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة تنتج عنها زيادة في الأماكن المتاحة للملتحقين الجدد بمؤسسات التعليم العالي، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي هو الأساس في بناء العلمية التعليمية: «لا نريد تكرار الأخطاء الماضية بسبب عجز المدرسين الناتج عن الاستثناءات».