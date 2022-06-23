خالد عبد الغفار: مصر دولة مؤسسات تمتلك منظومة تعالج 100 مليون مواطن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن تولي مسئولية حقبتي التعليم العالي والصحة شرف كبير، لافتا إلى أنه قبل أن يتولى التعليم العالي، عمل طبيبا بالفعل، مؤكدا أن تغير القيادات لا يؤثر على العمل المؤسسي، وفقا للنظام الحقيقي في دولة المؤسسات.

مصر دولة مؤسسات قوية

أوضح «عبد الغفار» خلال استضافته ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية دولة مؤسسات قوية، منذ زمن طويل، مقارنة بدول أخرى تفككت في الأزمات الأخيرة من انتشار كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات، مشيرا إلى أنه استكمل العمل في وزارة الصحة بمنتهى الجدية، في وقت كانت تمر فيه الدولة بأزمات كبرى، وتعالج نحو 100 مليون مواطن في تلك الظروف الصعبة.

الدولة المصرية في مجالات الصحة والتعليم

أشار «عبد الغفار»، إلى أن الدولة المصرية كبيرة ومؤثرة في مجالات الصحة والتعليم، وظهر ذلك بوضوح في المؤتمر الأخير الذي نظمته هيئة الدواء، ومن خلاله التقت مصر العديد من وزارء الصحة، لافتا إلى أن المؤتمر بحجم الإمكانات المعروضة خلاله، تدل على أن مصر صنعت نموذجا رائعا في التعامل المؤسسي مع أزمة عصفت بالكثير من المنظومات العالمية الصحية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنظومة الصحية في مصر قوية، لكنها بحاجة لمزيد من الحوكمة، لافتا إلى أن المظومة الصحية في مصر، مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية لـ100 مليون مصري، لما لها من بنية تحتية قوية ومنتشرة في كل محافظات مصر.