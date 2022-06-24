«واحد تاني» يستمر في قائمة إيرادات شباك التذاكر السعودي

يستمر فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في قائمة الـ«TOP 5» بشباك التذاكر السعودي، وتقدم من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، بينما خرج فيلم «زومبي» بطولة الفنان علي ربيع من القائمة التي تواجد بالمركز الخامس بها، الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لما الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر».

ويحافظ فيلم «Top Gun: Maverick» على الصدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الرابع على التوالي، أما في المركز الثاني جاء فيلم «Jurassic World Dominion»، وفي المركز الرابع جاء فيلم «Sonic the Hedgehog 2»، أما في المركز الخامس فيلم «Memory».

«Top Gun: Maverick» الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022

ونجح فيلم «Top Gun: Maverick» للنجم توم كروز، في تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي حول العالم، وصلت لـ913 مليون دولار خلال فترة لم تتجاوز الـ3 أسابيع، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2022، كما يعتبر الفيلم الأعلى في مسيرة توم كروز المهنية.

ويأتي الجزء الجديد من الفيلم بعد 36 عاما من طرح الجزء الأول عام 1986، حيث يعود النجم توم كروز لتجسيد شخصية «بيت ميتشيل» التي قدمها في الجزء الأول، وفي الجزء الجديد يعود لتدريب مجموعة من الطيارين على إكمال مهمة صعبة.

وعلى مدار 14 يوما في دور العرض السينمائي، حقق فيلم «Jurassic World Dominion» إيرادات قدرت بـ645 مليون دولار على مستوى العالم، بينما وصل إجمالي إيرادات فيلم «Sonic the Hedgehog 2» على مدار 10 أسابيع، ما يتجاوز الـ400 مليون دولار، وعلى مستوى العالم لم يحقق فيلم «Memory» سوى 11 مليون دولار خلال فترة عرضه بداية من أبريل الماضي.