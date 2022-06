فيلم «واحد تاني» ضمن «التوب فايف» للأسبوع الخامس على التوالي في السعودية

تراجع فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في شباك التذاكر السعودي من المركز الثاني إلى المركز الرابع الأسبوع الحالي، ليستمر في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية للأسبوع الخامس على التوالي، بينما عاد فيلم «زومبي» للقائمة في المركز الخامس بعد خروجه منها الأسبوع الماضي.

بينما حافظ فيلم «Top Gun: Maverick» على الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره «السينما السعودية» عبر حسابها على «تويتر»، «بعد أرقامه في الأسابيع الماضية، الأغلب متوقع تصدر فيلم (Top Gun) للأسبوع الثالث بقائمة أكثر الأفلام حضورًا في السينما السعودية، بس اللي أغلبكم ما يعرفه فيلم (واحد تاني) مازال من الـ Top 5 للأسبوع الخامس على التوالي».

«واحد تاني» يستمر في قائمة «TOP 5» بشباك التذاكر السعودي للأسبوع الخامس

وجاء في المركز الثاني لقائمة «TOP 5» لشباك التذاكر السعودي، فيلم «Jurassic World Dominion» في أول أسبوع بدار العرض السينمائي وحثل الفيلم على تصنيف «PG12»، أما فيلم «Last Seen Alive» جاء في المركز الثالث بالقائمة.

إيرادات «Top Gun: Maverick» تصل لـ 769 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم «Top Gun: Maverick» عالميا لتصل لـ 769 مليون دولار على مدار 20 يوما من طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم، ليصبح أعلى فيلم يحقق إيرادات في عام 2022 متفوقا على فيلم « Doctor Strange in the Multiverse of Madness» الذي حقق 398 مليون دولار، ونجح توم كروز في تحقيق رقم قياسي ليكون الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في مسيرته الفنية.

الفيلم يعتبر الجزء الثاني من فيلم «Top Gun» إنتاج عام 1986، الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي، ويشارك في بطولته بجانب توم كروز، مايلز تيلر، وجينيفر كونيلي، وجون هام، وجلين باول، ولويس بولمان، وداني راميريز، ومونيكا باربارو، وإد هاريس وفال كيلمر، وبلغت ميزانية الفيلم 170 مليون دولار.