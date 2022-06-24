تفاصيل مقتل فلاح بالمنيا على يد جيرانه: «هشموا رأسه بالشوم»

كشف ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص في محافظة المنيا، عن مقتله على يد 3 أشخاص من جيرانه، وجرى القبض على الجناة، حيث تبين من التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، أنه تم العثور على جثمان المجني عليه في قطعة أرض زراعية، ومقتولا ومهشم الرأس.

المتهمون أعدوا للمجني عليه كمينا في الزراعات

كما كشفت التحريات لاحقا أنه حدثت خلافات بين المجني عليه و3 أشخاص من قريته «جيرانه»، وأنهم تربصوا به ليلا وأعدوا كمينا له في الزراعات وهشموا رأسه بـ«الشوم» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقوه جثة هامدة في أرضه الزراعية، وأنه تم اكتشاف الواقعة بعد حدوثها بأسبوع وإبلاغ الشرطة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة ملوي التابع لمديرية أمن المنيا، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب زوجها عن مسكنهما منذ يوم 15 يونيو الجاري، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثور على جثة والده بقطعة أرض زراعية.

القبض على المتهمين واعترافهم بالجريمة

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من جيرانه.

عقب تقنين الإجراءات جرى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، مؤكدين قيامهم بانتظار مروره لأرضه الزراعية، والاعتداء عليه بالضرب باستخدام «عصا خشبية» محدثين ما به من إصابات والتي أودت بحياته، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.