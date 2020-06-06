إعدام فلاح قتل طفلا وحرق جثته في بني مزار بالمنيا

قضت، اليوم، محكمة جنايات المنيا، حضوريًا بإعدام فلاح شنقًا حتى الموت، بتهمة قتل وحرق طفل بمركز بني مزار أواخر عام 2018.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة قضت بإعدام "أ-أ" 19 عامًا فلاح، ومقيم بمركز بني مزار بالإعدام شنقًا حتى الموت، في قضية قتل وحرق الطفل "ح-خ" 13 عامًا، بعد أن أصطحبه لمنزل ووجه له عدة طعنات بسكين في عنقه حتى فارق الحياه، ثم قام بقطع خرطوم أنبوبة بوتاجاز المنزل، وأشعل النيران به حتى تفحم، وذلك في يوم 30 ديسمبر عام 2018 بمركز بني مزار.

وكان المحامى العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل طفل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنية، ومثل بالجثة حرقًا على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15 لسنه 2019 كلي شمال المنيا.

ويعد هذا الحكم أوليّ قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ التصديق عليه.