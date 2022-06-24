الفتوى الإلكترونية: الانتحار اعتداء على النفس البشرية

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد مخلوق في الكون حظي بتكريم الله سبحانه وتعالى كما كرم الله تعالى الإنسان، موضحا أن الله سبحانه تعالى عندما يتحدث عن إزهاق النفس يقول: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، ويجب أن تكون الصلة بالله سبحانه وتعالى هي العصمة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: «ومَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم».

لا يوجد إنسان يتصور أن الحل يكمن في قتل نفسه

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد إنسان يتصور أن الحل يكمن في قتل نفسه، موضحا أن الإنسان مآله في النهاية إلى الموت والنفس الإنسانية ملك الله سبحانه وتعالى.

واستطرد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإنسان عندما يفكر في الانتحار يجب أن يعلم أن لديه مشكلة وأن هناك علاجا، ليس الحل في القتل فهذا يعد اعتداء على النفس البشرية.

حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت جميعها شدائد

وذكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت جميعها شدائد، حيث ولد يتيما وتوفيت والدته في العمر الـ 6 سنوات ثم دخل في كفالة جده عبد المطلب ثم كفالة عمه أبي طالب ولم تكن الحياة رفاهية ثم تعرض للعديد من الأزمات خلال الدعوة للإسلام.