في ذكرى وفاته العاشرة.. يوسف داود يتحدث عن أحفاده: أحلى وقت بقضيه معاهم

تحل اليوم الذكرى العاشرة لرحيل الفنان الكبير يوسف داود والذي رحل عن عالمنا يوم 24 يونيو عام 2012، وسط حالة كبيرة من الحزن على فقدان فنان موهوب صاحب ابتسامة مميزة.

وكما كان الفنان يوسف داود موهوبا وناجحا على المستوى الفني، كان أيضا إنسانا مميزا على المستوى الشخصي تربطه علاقة قوية بأحفاده ويقضي ساعاته المميزة معهم حسبما كشف في لقاء تليفزيوني سابق.

يوسف داود يتحدث عن أحفاده

وظهر الفنان يوسف داود ضيفا على برنامج ساعة صفا مع الإعلامية صفاء أبو السعود، على إحدى الفضائيات، وخلال الحلقة سألته عن ساعة الصفا الخاصة به فأخبرها أنه يحب أن يقضيها مع أحفاده قائلا: «بفتح معاهم نقاشات جامدة بتنتهي طبعا إلى لا شيء».

وتابع الفنان يوسف داود حديثه عن أحفاده قائلا: «أعز الولد ولد الولد، وأحب أوقات ليا اللى بقضيها مع الأطفال وبضحك من قلبي، يعني مثلا قعدت ساعات طويلة اقنع في حفيدي إن كلمة حمار مش شتيمة وإنه مخلوق من مخلوقات ربنا وقعدت معاه نقاش كبير وأنا مستمتع».

أعمال يوسف داود

يذكر أن الفنان يوسف داود قدم عددا كبيرا من الأعمال المميزة التي أحبها الجمهور كان من بينها «الإرهاب والكباب وحنفي الأبهة وبطل من ورق، وكراكون في الشارع، والسادة الرجال، والنمر والأنثى، وكابوريا».

أما على صعيد الدراما فقدم أيضا عددا كبيرا منها «يوميات ونيس، وجحا المصري، ورأفت الهجان، وعصابة بابا وماما وأين قلبي وتامر وشوقية».