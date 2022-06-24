إحباط تهريب 5500 قطعة ملابس جاهزة «ماركات عالمية» بميناء سفاجا البحري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية برئاسة محمد حسن مدير عام الاستخبارات، من ضبط محاولة تهريب أكثر من 5500 قطعة ملابس جاهزة جديدة ماركات عالمية مخبأة أسفل كراتين أمتعة شخصية قادمة من ميناء ضبا السعودي، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الحركة بسفاجا، والإدارة العامة للاستخبارات الجمركية، بالاشتباه في تهريب كمية من الملابس الشخصية ضمن مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 228042 لسنة 2022 واردة من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا البحري.

وجرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة، وأحمد كمال وحمدي صابر مديري مجمع الوارد، ومصطفى هاشم ومصطفى الجوهري بإداره التعريفة، ومجدي توفيق وحمادة العمدة مديري إدارة الاستخبارات، وحاتم شكري مدير إدارة المكافحة التزام، ووليد حسين ومحمد جابر وعمر فراج ومحمد إبراهيم وعبدالحميد فندي من مكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري، وحسن عيد بالأمن الجمركي، ومروان البارودي مدير إدارة الأمن الجمركي، قامت بتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 5524 قطعة ملابس جاهزة جديدة ماركات عالمية مخبأة في أسفل الكراتين وداخل الأجهزة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

الرسوم الجمركية المستحقة 3.4 مليون جنيه

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 270 لسنة 2022، وحرره وليد بكري وعبدالرحمن رمضان من إدارة الشؤون القانونية.