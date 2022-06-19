رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى بروكسل لحضور اجتماعات المنظمة العالمية

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على رأس وفد من مصلحة الجمارك المصرية، لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، التي ستعقد بمقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو 2022.

رئيس مصلحة الجمارك يغادر القاهرة إلى بروكسل

وتبدأ الاجتماعات في أعمال الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، يوم 20 يونيو، وتتضمن حضور فعاليات الإجتماع الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى وعدد أعضائه 17 دولة وذلك يوم 22 يونيو.

وتختتم الزيارة بحضور اجتماع الجلستين رقمي 139 و140 لمجلس التعاون الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية، اللتان ستعقدان خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

بحث زيادة تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها

ومن المقرر أن يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش هذه الاجتماعات عدة لقاءات مع نظرائه من رؤساء الجمارك، لبحث زيادة تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول.

ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) World Customs Organization هي منظمة دولية حكومية مستقلة تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين؛ مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي والمؤسسات الأكاديمية، وغيرها، وتعني بكل ما يتعلق بالتشريعات والمسائل الجمركية التي تنظم التجارة بين البلدان، وتهدف إلى رفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم وتجويد خدماتها وتمكينها من أداء وظائفها فيما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية.

المنظمة تدير العهود الدولية للتنسيق الموحد والإجرءات الجمركية المبسطة

وتتمثل رسالة المنظمة في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضاء، ولتحقيق هذه الرسالة، تعد المنظمة وتدير مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجرءات الجمركية المبسطة والفعالة التي تحكم حركة السلع، والأشخاص، ووسائل النقل العابرة للحدود، كما توفر بناء القدرات والمساعدة الفنية للأعضاء كوسائل تدعم جهود التحديث.