عودة حركة المرور على طريق شبين القناطر بعد إزالة آثار تصادم ميكروباص وملاكي

عادت الحركة المرورية على طريق شبين القناطر نوى، بمحافظة القليوبية، عقب رفع آثار حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي، أسفر عن 3 مصابين، تم نقلهم للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لمعاينة الحادث، وبيان أسبابه، وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بتصادم على طريق شبين نوى

كان طريق شبين القناطر - نوى، بمحافظة القليوبية، قد شهد حادث تصادم بين ميكروباص وملاكي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق شبين القناطر - نوى، دائرة مركز شبين القناطر، ووجود مصابين.

نقل المصابون للمستشفى

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدون لوحات معنية بسيارة ملاكي رقم «ق ب ل 1647» على طريق شبين القناطر - نوى، ما أسفر عن إصابة، 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى والتحفظ على السيارة الميكروباص، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.