عاجل .. إصابة 14 في تصادم 7 سيارات بالطريق الدائري قرب قليوب

تعطلت حركة المرور بالطريق الدائرى أمام نزلة قليوب في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، جراء انقلاب ميكروباص من أعلى الدائرى وتصادم 7 سيارات، ما تسبب في إصابة 14 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب ميكروباص وتصادم 7 سيارات

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الدائري أمام نزلة قليوب في الاتجاه القادم من أكتوبر، وتصادم 7 سيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وإزالة تلفيات الحادث على جانبى الطريق، لعدم تعطل حركة المرور بالطريق وعدم مصالح المسافرين وأصحاب السيارات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.