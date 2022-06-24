السيسي: مصر مستمرة في تنفيذ المبادرات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لشعبها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية، أن مصر مستمرة في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري.

السيسي يشارك في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار «البريكس بلس»، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

«البريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية في العالم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تجمع «البريكس» يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وسبق أن شاركت مصر كضيف في قمة البريكس التي استضافتها الصين في سبتمبر 2017.

وتمثل دعوة الصين للرئيس السيسي، للمشاركة في جلسة الحوار رفيعة المستوى لقمة هذا العام، تأكيداً على مكانة مصر، وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمي، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي المهم، كما تعكس الدعوة متانة الروابط القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات بين مصر والصين، وكذلك علاقات الصداقة الوطيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني.