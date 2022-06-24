رياضة النواب: ما حققه السيسي بملف الشباب خلال 8 سنوات لم يفعله رئيس آخر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد منذ 8 سنوات ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

إنجازات 8 سنوات

وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته اللجنة مع شباب بورسعيد بحضور المحافظ عادل الغضبان، على هامش الزيارة الميدانية للجنة إلى محافظة بورسعيد، أن الإنجازات التي تحققت على مدار 8 سنوات لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن هناك ثقة مطلقة من جانب الرئيس السيسي في شباب مصر وفي قدراتهم وفي حماسهم لإنجاز الكثير من التحديات والمشاريع والأحلام التي تحتاجها مصر ويحرص الرئيس دائما على تعزيز قدرات الشباب المصري، ودفعه لتولي المسؤولية.

وأشار إلى أنه لو تحدثنا عن جميع الإنجازات التي حققها الرئيس في ملف الشباب سنحتاج وقتا طويلا لسردها ومنها تخصيص عام 2016، للشباب المصري في إطار الحرص على الاستماع لآراء الشباب والإعلان عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان «المؤتمر الوطني للشباب.. أبدع انطلق».

منتدى شباب العالم

وتابع: «وكذلك إطلاق منتدى شباب العالم في 2017 والذي أصبح منصة حوار دولية، فضلا عن إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ويهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية، فضلا عن إفساح المجال للشباب بتعيين نواب للمحافظين ومعاونين للوزراء منهم».

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب سامر التلاوي، وكيل اللجنة، واللواء ثروت سويلم والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وآية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفى وسلمى مراد وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.

وشارك من نواب بور سعيد النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، والنائب علي اللمعي عضو مجلس الشيوخ.