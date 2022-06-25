وفد من «الصناعة» يزور تونس لاستعراض تجربتها في تسخين المياه بالطاقة الشمسية

زار وفد من مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ومركز تحديث الصناعة، دولة تونس لاستعراض التجربة التونسية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة في مجال التسخين بالطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

جاء ذلك في إطار مشروع «التسخين الشمسي في العمليات الصناعية» الذي ينفذ من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة

وقال أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، إنّ مشروع التسخين الشمسي في العمليات الصناعية يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، وبما يسهم في الحد من استخدام الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية في مصر، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي.

وأضاف رضا، أنّ زيارة وفد الوزارة لدولة تونس استهدفت تبادل الخبرات، واستعراض التجربة التونسية، ونقل تكنولوجيات التسخين بالطاقة الشمسية إلى السوق المصرية، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الفنية المصرية، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال.

دعم تصنيع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية محليا

وأشار المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أنّ المركز يُنفّذ حاليًا خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» من خلال مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية، مؤكدًا أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة الوطنية، ورفع جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك، وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح محمد صبري، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، أنّه تم خلال الجولة التعرف على العناصر المختلفة لسوق الطاقة الشمسية الحرارية في تونس، وعقد لقاءات مع مقدمي الخدمات، وزيارة المؤسسات العامة، والمنظمات غير الحكومية، ومرافق الاختبار، والمؤسسات المالية، ومختلف شركات الطاقة الشمسية الحرارية من سلسلة القيمة، وكذلك المنشآت الصناعية.