جامع: تخريج 95 ألف من العمالة المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي

كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، عن أهم مؤشرات الصناعة المصرية، مؤكدة أنّ الدولة المصرية في أشد الحاجة لخبراء مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، لنقل التكنولوجيا الصناعية وفتح الأسواق الجديدة فى ظل اهتمام الدولة بقطاع الصناعة .

قيمة الصادرات السلعية المصرية بلغت 32.34 مليار

وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أنّ هناك إجراءات لتحفيز الاستثمار الصناعي خلال الـ8 سنوات الأخيرة، تتمثل في إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وإصدار 4.900 مواصفة قياسية مصرية جديدة، وتخريج 95 ألف من العمالة المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأضافت جامع، أنّ قيمة الصادرات السلعية المصرية بلغت 32.34 مليار جنيه الأعلى في تاريخ الصادرات المصرية، مؤكدة أنّ مصر لديها بيئة تشريعية قوية لتحفيز التنمية الصناعية.

إعداد قائمة ب 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية

وأكدت وزيرة الصناعة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، أنّ من بين إجراءات تحفيز للاستثمار الصناعي خلال الـ8 سنوات الأخيرة، إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، وسرعة صرف مستحقات المصدرين بإجمالي 54.6 مليار جنيه لـ2.600 شركة منها 1963 شركة في إطار مبادرة السداد الفوري.

وشملت الاجراءات أيضا، إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في المحافظات من 2016-2022، توفر 4 أضعاف المساحة التي أتاحتها خلال 10 سنوات، فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي، وتشمل 27 محافظة، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أهم مؤشرات الصناعة المصرية، حيث إنّه منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022 تم منح 61.253 رخصة تشغيل، و4.946 تشغيل و40.087 شهادة سجل صناعي.

وأوضحت أنّ إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي خلال الـ8 سنوات الأخيرة، بينها إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية بلغ عددها 5.046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.