بث مباشر.. مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الغربية كتب: نرمين عفيفي 10:31 ص | السبت 25 يونيو 2022 الدكتور مصطفى مدبولي يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الآن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية. اقرأ المزيد: «مدبولي»: نتطلع إلى خدمة عامة تحقق أكبر قدر من الرضا للمواطن مدبولي يستعرض نماذج تمويل مشروعات الطرق السريعة مع مسئولي بنك «ستاندرد تشارترد» مدبولي يتابع توفير المواد الخام المحجرية لمشروع القطار الكهربائي السريع مدبولي يترأس اللجنة العليا للتحضير لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية مدبولي رئيس الوزراء بقلم نرمين عفيفي