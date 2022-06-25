خبير علاقات دولية: مصر تشهد حالة من الزخم في العلاقات العربية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية ومتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام والدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر تشهد حالة من الزخم الكبير في العلاقات العربية، وما يطلق عليه أولوية الدائرة العربية في السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جاءت بعد يومين من زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى مصر، وبعد أيام قليلة من القمة الثلاثية المصرية البحيرينية الأردنية.

مصر تعطي أهمية كبيرة لمفهوم التضامن العربية

وأضاف خبير العلاقات الدولية، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن هذا الأمر يعكس أن مصر تعطي أهمية كبيرة لمفهوم التضامن العربي وتنقية الأجواء العربية من كل الرواسب، لأن التعاون العربي يصب في مصلحة الشعوب العربية، ويخلق فرصا كبيرا في التعاون على مستوى المجالات الاقتصادية والتجارية والعديد من المجالات التي تمثل إضافة للأمن القومي العربي ومصالح الشعوب العربية.

المنطقة العربية تشهد تطورات مهمة

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن المنطقة العربية تشهد تطورات مهمة تمر بحالة من التحديات المختلفة الناتجة عن ظروف داخلية في المنطقة وظروف خارجية، كلها تعكس أهمية التقارب والتضامن العربي الذي تشكله مصر وتقوده، موضحًا أن حالة الزخم تعكس دلالات مهمة، حيث يمكن وضع هذه الزيارة في سياق مفاده أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على أنّ قوة العرب في وحدتهم وتمثل إضافة لكل العرب ويجب أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا ورؤية عربية موحدة للتعامل مع كل التحديات والأزمات، وهو ما يزيد من قوة العرب التفاوضية على المستوى الدولي.