«خبير»: المنطقة العربية توازن علاقاتها الخارجية بما يحقق مصالحها

قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت العالم ينظر لمصر والخليج على أنهم البديل الآمن للطاقة، وأن الأخيرة هي كلمة السر للتغير الذي يطرأ على العلاقات الخارجية حاليًا.

مصر هي الدولة الوحيد بالمنطقة التي تضم محطتين لإسالة الغاز

وأضاف البرديسي في حوار مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد في برنامج «صباح الخير يامصر»، على «القناة الأولى المصرية»، أن الخليج هو مصدر النفط بالعالم، ومصر أصبحت مصدر للغاز الطبيعي، بعد أن أصبحت مركزًا لوجستيًا للغاز، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيد بالمنطقة التي تضم محطتين لإسالة الغاز وهي إدكو ودمياط.

تصدير مصر للغاز المسال إلى اوروبا

وأكد خبير العلاقات الدولية أن مصر باستطاعتها أن تصدر الغاز، إضافة إلى إسالة الغاز الخاص بدول الجوار، وإعادة تصديره إلى أوروبا، لافتًا إلى أن مصر من الدول الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

صراع بين روسيا والغرب لاستقطاب المنطقة العربية

ولفت البرديسي إلى الصراع بين روسيا والغرب لاستقطاب المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية أصبحت أكثر نضجًا ووعيًا، حيث أصبحت تبحث عن مصالحها دون التورط مع طرف ضد آخر.

دور رائد لمصر في مواجهة الإرهاب

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مشيدًا بدور مصر في التصدي للإرهاب من خلال عملية سيناء الشاملة، لافتًا إلى أن الأرهاب واحد بكل صوره وأشكاله.

دعم المليشيات على حساب الجيوش النظامية كان له آثار كارثية على المنطقة

وأوضح البرديسي أن دعم المليشيات على حساب الجيوش النظامية كان له آثاره الكارثية على المنطقة العربية، لافتًا إلى أنه لابد من دعم المؤسسات الوطنية والجيوش النظامية بعيدًا عن المليشيات، مشيرًا إلى أن دعم المليشيات لا يأتي إلا بالخراب، وتقويض أركان الدولة.

الحفاظ على الدولة ومؤسساتها

وأشاد خبير العلاقات الدولية بالرؤية الواضحة للدولة المصرية والتي ساهمت في حمايتها، والتي تتضمن الدولة الوطنية والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وسلامة الأراضي والحفاظ عليها، لافتًا إلى ما حدث في سوريا وليبيا واليمن، حيث أن المشكلة لا تقتصر على الهوية سواء دينية أو غيرها، بل تتسع للحفاظ على وجود الدولة ذاتها بالأساس.

ملف الطاقة أساس إجتماع الخليج المرتقب

ونوه البرديسي إلى أن السبب الذي دفع بايدن إلى إجتماع الخليج المرتقب بمشاركة مصر هو ملف الطاقة بالأساس، رغم تصريح بايدن بأن إجتماع الخليج المرتقب غير مقتصر على الطاقة، ولكن يمتد إلى علاقات أكثر شمولًا مع الدول العربية.

علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة

وأردف خبير العلاقات الدولية أنه تبقى العلاقات الأمريكية العربية استراتيجية، لافتًا إلى أن الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات يحتفظون بعلاقاتهم مع المؤسسات الثابتة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لا تمنع وجود علاقات مع أطراف أخرى، خاصة وأنه بات جليًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القطب الأوحد كالسابق، بل أصبح هناك قوى أخرى.