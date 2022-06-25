محامو «ديب وهيرد» يفشلون في الوصول لتسوية.. والمحكمة تطلب دفع التعويض

فشل محامو جوني ديب وآمبر هيرد في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بتخفيض مبالغ التعويض التي تدين بها الممثلة الأمريكية لزوجها السابق، بعد محاكمة تشهير استمرت 6 أسابيع وانتهت في وقت سابق من يونيو الجاري، وعدم وصولهم إلى تسوية في اللحظة الأخيرة يعني الآن أنه قد تكون هناك عملية استئناف مكلفة وطويلة.

خلال جلسة الاستماع، قال القاضي إنه إذا استأنفت آمبر هيرد على الحكم، فيجب عليها دفع ضمان بالمبلغ الكامل للتعويض البالغ 10.35 مليون دولار أثناء انتظار الاستئناف، ستحتاج أيضًا إلى إضافة 480 ألف دولار إضافية في مدفوعات الفائدة.

المحاكمة تطالب آمبر هيرد بدفع مبلغ التعويضات

وأصدر القاضي في المحاكمة أمرًا كتابيًا، أمس، بدفع 10.35 مليون دولار لـ«ديب» لإلحاق الضرر بسمعته من خلال وصف نفسها بأنها ضحية عنف منزلي في مقال رأي كتبته، وسجلت القاضية بيني أزكاريت الحكم في سجل المحكمة بعد جلسة استماع شكلية وقصيرة في محكمة مقاطعة فيرفاكس، لم يكن «ديب» ولا «هيرد» حاضرين فيها، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

آمبر هيرد أمامها 30 يوما للاستئناف في قضية جوني ديب

في غضون ثلاثة أسابيع، ستنتقل القضية إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا، حيث سيكون أمام الطرفين 30 يومًا لتقديم إشعار استئناف، خاصة بعد ما قالت «هيرد» إنها تخطط لاستئناف الحكم وهي تتأرجح على شفا الإفلاس، واعترفت من خلال محاميها بأنها لا تستطيع تحمل 8.3 مليون دولار كتعويضات مُنحت لــ «ديب».

وعلى الجانب الآخر، زعم مصدر مقرب أن الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، محطمة لأنها تعتبر مسيرتها المهنية في هوليوود انتهت وليس لديها ما تخسره بعد أشهر كارثية بالنسبة لها.