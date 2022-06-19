تبعات الحكم القضائي على حياة آمبر هيرد.. تشتري ملابسها من محلات متواضعة

ظهرت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، بعد إدانتها بالتشهير ضد زوجها السابق الممثل الأمريكي جوني ديب، والحكم عليها بدفع غرامة مالية قدرها 8 مليون دولار، في حالة يرثى لها وهي ترتدي بنطالاً من الجينز وعليه بلوزة طويلة فضفاضة من اللون الأبيض، وتتجول داخل أحد متاجر بيع الملابس بأسعار مخفضة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية منذ قليل.

فيديو يوثق الواقعة

ورصدت كاميرا صفحة «تي إم زي»، وهي إحدى الصفحات المتخصصة في مراقبة الفنانين عن قرب، «هيرد» وهي تتسوق داخل إحدى محال «تي جي ماكس» بصحبة شقيتها ويتني، وهي تتجول داخل المتجر ويبدو عليها حالة من عدم التركيز.

وتعد محالات «تي جي ماكس» سلسلة متاجر أمريكية، مشهورة بأنها تبيع منتجاتها بأسعار أقل من المتاجر الأخرى، لذلك يلجأ إليها أصحاب الدخول المحدودة، وهو الأمر الذي جعل فيه «هيرد» غريباً في ظل حرصها على اقتناء ملابسها من أرقى بيوت الأزياء العالمية.

مجرد بداية

وبمجرد تداول مقطع الفيديو، علق عدد كبير من المتابعين عليه، بأن هذا الأمر يعد مجرد البداية، وأحد أهم تبعات الحكم القضائي الذي يُجير الممثلة الأمريكية على دفع 8 ملايين دولار أمريكي بالإضافة إلى 350 ألف دولار تحت بند تعويضات عقابية، والذي يعد الحد الأدنى للتعوضيات في ولاية فيرجينا، بعد محاكمة استمرت لمدة 6 أسابيع متتالية، استمعت خلالها المحكمة للزوجين السابقين والتي انتهت بإدانة «هيرد» بثمانية ملايين دولار مقابل إدانة «ديب» بـ2 مليون دولار.

وتمسكت «هيرد» بمزاعهما بأنها تعرضت لعنف أسري وإيذاء بدني رغم الحكم النهائي للقضية، مؤكدة في أول ظهور إعلامي لها على قناة NBC الأمريكية بأنها لن تتراجع عن أقوالها بأنها تعرضت إلى عنف أسري، لافتة إلى أنها لن تلوم الشخص العادي على النظر إليها بهذا الشكل وأنها أحد أشقياء هوليوود.