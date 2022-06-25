إحباط تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب بجمارك بورسعيد

تمكنت الادارة العامة للمنافذ المنطقه الحره ببورسعيد بالتنسيق مع شرطة مواني بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة سائق السيارة رقم «ط و ل 8594» وبرفقته شخص آخر تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع.

تشكيل لجنة جمركية لفحص الحالة

وبالعرض على أحمد حسن مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة وهبه رمضان مدير المنفذ الرسوة ومحمد الحليلي مدير التعريفة وسامي أبوسرجيوس وعبد الحليم عبد الجواد بالإجراءات الجمركية لتفتيش السيارة فتبين وجود 236 قاروصة سجائر انواع وماركات مختلفة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخباة مكان الإطار الاحتياطي للسيارة وأسفل الدواسات الامامية والخلفية .

وتم تحرير استمارات معاينه رقم 263892 .

188 ألف جنيه جمارك مستحقة

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 188 ألف 800 جنيه

وقرر احمد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري رئس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .