تفريغ 3019 طن حديد وتداول 23 سفينة في مواني بورسعيد اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه تم تفريغ 3019 طن حديد وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد، موضحة أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «SAROS_B»، التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 111 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3019 طن حديد بالميناء.

دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

وذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتي حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة السفن

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه فى هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد صرحت أمس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «سو شين SOO SHIN»، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 176 مترا والغاطس 8.1 متر، وذلك لتفريغ 700 سيارة بالميناء، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينة من الميناء.