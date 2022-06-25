نسخة من «رقية».. الطفلة سيلين مهددة بفقدان حياتها بسبب ضمور العضلات

على مدار الأيام الماضية، احتلت الطفلة رقية محركات البحث ومواقع التواصل، بعد إعلان إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي وحاجتها إلى حقنة قيمتها 40 مليون جنيه، لتتبنى «الوطن» قصتها، وتتضامن الفنانة وفاء عامر معها أيضًا وعدد من المشاهير، ويتم فتح باب التبرعات لها بمساعدة وزارة التضامن الاجتماعي، وأمس تم جمع المبلغ المطلوب لشراء الحقنة وإعطائها لها قبل بلوغها سن العامين، وعلى غرار قصة «رقية»، تعاني الطفلة سيلين من نفس المرض أيضًا.

تحكي رضوى حمدي، والدة الطفلة سيلين، في بث مباشر لجريدة الوطن، أن ابنتها صاحبة العام الواحد مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي مثل الطفلة رقية، وتحتاج إلى حقنة تكلفتها مليوني دولار: «بنتي كانت سليمة زي أي طفلة طبيعية وكانت كثيرة الحركة، ولكن بعد ذلك بدأت تظهر عليها بعض الأمور الغريبة في حركتها».

وأضافت والدة الطفلة «سيلين»، أنها قررت بعد ملاحظة تلك الأعراض، أن تذهب بـ سيلين فورًا إلى الطبيب، لكي يشخص حالة ابنتها، موضحًة أنها بعد الكشف والتحاليل مع أكثر من طبيب، تبين إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي، وأنها تحتاج لحقنة تكلفتها مليوني دولار: «أنا مكنتش أعرف إيه هو المرض، ولما دورت عرفت أني لازم أعمل أي حاجة علشان أنقذ بنتي، ونشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي».

مبادرة تبرع لعلاج الطفلة سيلين من طلاب صيدلة المنيا

وذكرت الدكتور أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة لشؤون المجتمع وخدمة البيئة بجماعة المنيا، في بث مباشر عبر شاشة «الوطن»، إن طلاب الكلية حرصوا على تجميع مبلغ من المال للتبرع للطفلة سيلين، لاتمام شفائها وحصولها على الحقنة، وأنها رحبت بفكرة الطلاب وحرصت على توسيع التبرعات إلى حد كبير للمساهمة في علاج الطفلة، وذلك على غرار جمع تبرعات علاج الطفلة رقية.

ما هو مرض ضمور العضلات الشوكي؟

ضمور العضلات الشوكي، يعرف عنه أنه وجود خلل في البروتين المسؤول عن نشاط بدايات الخلايا العصبية بالعمود الفقري، فنقص هذا النوع من البروتين يؤدي للضمور العضلي بشكل تدريجي، ومع تأخير العلاج والتعامل معه طبيًا بشكل محترف، يبدأ الطفل المصاب بفقدان وظائفه الحركية، كالمشي والحركة والكلام.