هل تشفي حقنة الطفلة رقية من مرض ضمور العضلات الشوكي بنسبة 100%؟

على مدار الأيام الماضية تصدر هاشتاج «انقذوا رقية» منصات التواصل الاجتماعي لدعم وإنقاذ الطفلة الرقية التي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج إلى علاج يبلغ قرابة 40 مليون جنيه، وشارك الآلاف في الهاشتاج، فما هي حقنة رقية التي يصل سعرها إلى 40 مليون جنيه؟

ما هي حقنة الطفلة رقية؟

في هذا الصدد، تحدث الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق للمعهد القومي للقلب، قائلًا إن حقنة الطفلة رقية التي يصل ثمنها إلى 40 مليون جنيه، هي حقنة الـ«زولجانزما Zolgensma»، وتعتبر أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات الشوكي «Spinal muscular Atrophy».

وأوضح جمال شعبان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحقنة معدة خصيصًا لعلاج ضمور العضلات الناجم عن طفرة في جين SMN1، وقد حصلت الحقنة على موافقة (FDA) عام 2019، وتحتوي الحقنة على المادة الفعالة (Onasemnogene Abeparvovec)»، مشيرا إلى أن الحقنة تمتاز بفعاليتها في تحوير جين «SMN1» المصاب، المسؤول عن إحداث المرض، إلي چين سليم، ويتم إعطائها للأطفال الأقل من عامين.

هل تصل نسبة الشفاء لـ100 بعد أخذ حقنة زولجانزما؟

وعن معدل الشفاء من ضمور العضلات بعد هذه الحقنة، قال «شعبان»، إن نسبة الشفاء لا تصل لـ100%، لكن يحدث تحسنًا ملحوظًا في نمو الطفل وقدراته الحركية، بعد جرعة واحدة فقط خلال فترة زمنية معينة عبر الوريد، بواسطة الطبيب المختص، وبعد التأكد من مستوى نوع معين من الأجسام المضادة، وعليه يحدد الطبيب فعالية الحقنة بالنسبة لحالة الطفل.

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وتابع: «هناك اختبارت أخرى قبل تلقي الحقنة، وبعدها بصفة دورية، اختبارات وظائف الكبد، اختبار الصفائح الدموية، وتروبونين 1 الذي يساعد عضلات القلب على الانقباض، وتبلغ تكلفة حقنة Zolgensma حوالي (2.1 مليون دولار) أي ما يعادل 40 مليون جنيه، وأتمنى من وزارة الصحة، التفاوض مع الشركة المنتجة لعمل سعر خاص لمصر مخفض جدًا، كما حدث مع علاج فيروس سي (سوفالدي)».