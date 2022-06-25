زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة.. اعرف الفئات المستفيدة وموعد صرفها

تضمن مشروع الموازنة العامة 2023/2022 والذي وافق عليها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، التي صرفت الزيادة مبكرا حيث يستفيد من الزيادات أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

وشهدت الـ8 سنوات الأخيرة تضاعف المعاشات واهتمام بالغ بأصحابها، وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014، 86.5 مليار جنيه، وقفز إلى 282 مليار في موازنة العام الحالي.

زيادة المعاشات

وسددت وزارة المالية، بحسب كلمة وزير المالية أمام الجلسة العامة الأسبوع الماضي، الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، حيث كانت هناك ديون لصناديق المعاشات تزيد على 800 مليار جنيه، وتم تحويل 510 وبالتحويلات الجديدة ستكون وصلت إلى 700 مليار، ما يساعد على تمويل صناديق المعاشات، وبما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

قانون التأمينات والمعاشات

وشهدت المعاشات زيادة سنوية منذ إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد في 2019 حيث نصت المادة 35 من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على زيادة المعاشات بشكل سنوي، حيث تنص على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، واعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ومع ارتفاع نسبة التضخم تزداد ايصا الزيادة السنوية للمعاش، وهو ما يعني توقع برفع الزيادة الجديدة مع نهاية السنة المالية الجديدة وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة زيادة في المعاشات 13% سنويا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022، وتم صرف الزيادة الأخيرة في شهر أبريل أي بعد أيام من صدور القرار ودون انتظار للسنة المالية الحديدة حيث كان مقررا صرفها بداية يوليو، لكن الرئيس السيسي أصدر قرار صرفها في الشهر التالي نظرا للظروف الاقتصادية وزيادة الأسعار وارتفاع التضخم.

ومع سداد وتمويل الحكومة وتحديدا وزارة المالية صناديق المعاشات، فمن المتوقع أن تستمر الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات، وتستفيد معظم الفئات من الزيادة الحديدة.

وتستمر الزيادة السنوية لللمعاشات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بعمل حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تبعات واثار الحرب الروسية الأوكرانية، وبالفعل تم صرف الزيادة في المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول شهر أبريل الماضي، بدلاً من الانتظار للعام المالي الجديد، لتبلغ قيمة صرف الزيادة 11.4 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو ويضاف إليه بعد ذلك الشهور الحديدة؛ لتستمر زيادة المعاشات، حيث زادت المعاشات منذ 4 سنوات بنسبة 40% بإضافة زيادة سنوية 13% خلال 3 سنوات متتالية.

وتستمر الزيادة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية داخليا وخارجيا بسبب الحرب الروسية على اوكرانياومن المنتظر السنة الجديدة اسضا زيادة في المعاشات تصدر سنويا بقرار من رئيس الجمهورية، وهي المتوقع صدور قرارها في الفترة بين يناير وفبراير 2023.