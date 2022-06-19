بالأرقام.. أعداد أصحاب المعاشات ومستحقيه حتى بداية يونيو 2022

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش وصل إلى 10 ملايين و758 ألف و226 صاحب معاش ومستفيد، وذلك حتى بداية شهر يونيو الجارى 2022، لافتة فى تقرير صادر عنها على الموقع الرسمى لها ، أن هناك 14 مليون و138 ألف و739 مؤمن عليه.

صرف معاشات يوليو 2022 .. الجمعة

وأوضحت الهيئة القومية للمعاشات أنه يتم صرف المعاشات بداية كل شهر من ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنوك أو البريد أو من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول أو من منافذ شركة فورى ، ليبدأ صرف معاشات يوليو 2022 يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تقرير لها أنه يتم صرف 22 مليار جنيه شهريًا لعدد 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، لافتا إلى أنه سيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف.

خطوات تحويل البطاقة الزرقاء القديمة إلى بطاقات ميزة

وأوضحت التأمينات أنه يمكن لأصحاب المعاشات تحويل البطاقة الزرقاء القديمة إلى بطاقات ميزة من خلال اتباع الخطوات التالية :

- يتوجه حامل البطاقة الزرقاء إلى أقرب مكتب تأمينات لمحل السكن.

- يُسلم صاحب المعاش أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة».

- يتم استلام الكارت دون تحمل أية أعباء مالية.

- يتم توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل، حال عدم استطاعة المواطن الذهاب، إذا كان من كبار السن أو يواجه صعوبة في الحركة.

- أوضحت التأمينات أنه أيضا يمكن التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

- يمكن تقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.